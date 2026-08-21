US-ETF kaufen in der Schweiz: Was rechtlich gilt und wo der Renditevorteil entsteht

• US-domizilierte ETFs sind für Schweizer Privatanleger über Schweizer Broker grundsätzlich kaufbar• Private Kapitalgewinne aus Wertschriften sind in der Schweiz steuerfrei• Dividenden unterliegen in der Schweiz der Einkommenssteuer

Warum US-ETFs in der Schweiz grundsätzlich erhältlich sind

Wer in der Schweiz einen US-ETF kaufen will, stösst seltener auf Hindernisse, als oft angenommen wird. Hintergrund ist die regulatorische Architektur des Schweizer Finanzmarkts. Wie aus dem Schweizer Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) hervorgeht, muss der Ersteller eines Finanzinstruments nach Art. 58 FIDLEG ein Basisinformationsblatt erstellen, wenn das Produkt Privatkunden angeboten wird. Empfiehlt ein Finanzdienstleister einem Privatkunden ein Finanzinstrument persönlich, muss er ihm dieses Basisinformationsblatt nach Art. 8 FIDLEG zur Verfügung stellen, sofern ein solches besteht. Bei reinen Ausführungsgeschäften ohne Beratung, dem sogenannten Execution-only-Geschäft, entfällt diese Pflicht grundsätzlich. Für US-domizilierte ETFs existiert ein solches Basisinformationsblatt regelmässig nicht, weil die US-Anbieter den europäischen Privatkundenmarkt nicht aktiv bedienen. Schweizer Onlinebroker können diese ETFs für Privatanleger im Self-Service dennoch handelbar machen, weil im beratungsfreien Geschäft die Zurverfügungstellungspflicht zum Basisinformationsblatt entfällt.

Für das aktive Anbieten ausländischer Fonds an nicht qualifizierte Anleger gelten daneben die Vorgaben des Kollektivanlagengesetzes (KAG). Wie Art. 120 KAG vorsieht, brauchen ausländische Fonds eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA, bevor sie in der Schweiz an Privatpersonen aktiv vertrieben werden dürfen. Davon zu unterscheiden ist der reine Selbstkauf über einen Broker: Ein Angebot im Sinne von Art. 3 Bst. g FIDLEG setzt eine Einladung zum Erwerb voraus, die vom Anbieter ausgeht. Wo der Anleger die Transaktion selbst veranlasst, fehlt es an einer solchen Einladung, sodass kein Angebot vorliegt; die Abgrenzung client-initiierter Geschäfte wird zudem auf Verordnungsstufe (FIDLEV) präzisiert. Schweizer Privatanleger können US-ETFs in der Praxis also über Schweizer Broker mit Execution-only-Modell oder über ausländische Broker erwerben, wobei die FINMA-Zulassung des Produkts nur für den aktiven Vertrieb relevant ist, nicht für den Kauf durch den Anleger selbst.

Wo der echte Steuervorteil bei US-Aktien-ETFs liegt

Steuerlich gilt in der Schweiz ein klares Grundprinzip. Dividenden werden im Wertschriftenverzeichnis deklariert und als Einkommen versteuert, private Kapitalgewinne aus Wertschriften bleiben dagegen steuerfrei. Der entscheidende Unterschied zwischen einem US-ETF und einem irischen UCITS-ETF auf US-Aktien, also einem nach europäischem Fondsstandard regulierten Produkt, liegt in der Quellensteuer-Architektur.

Wie aus den Erläuterungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung ESTV zum Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA hervorgeht, behält der US-Fiskus auf Dividenden aus US-Aktien grundsätzlich 30 Prozent Quellensteuer ein. Hält ein Schweizer Anleger einen irischen UCITS-ETF auf US-Aktien, reduziert sich dieser Satz auf Fondsebene dank des DBA Irland-USA auf 15 Prozent. Diese 15 Prozent sind allerdings endgültig verloren, weil weder der Fonds noch der Anleger sie zurückfordern kann. Bei einer Dividendenrendite von 2 Prozent entspricht das einem dauerhaften Renditeverlust von rund 0,3 Prozentpunkten pro Jahr. Auf der Ebene des Anlegers fällt dafür keine weitere Quellensteuer an, ein Rückforderungsverfahren entfällt. Hält der Anleger hingegen einen US-domizilierten ETF, wird die Quellensteuer auf der Anlegerebene erhoben und lässt sich über das DA-1-Ergänzungsblatt zur Steuererklärung zurückholen. Die pauschale Steueranrechnung der US-Quellensteuer wird dabei erst ab einem Betrag von 100 Franken gewährt, und wer die Erträge nicht ordnungsgemäss deklariert, verwirkt den Anspruch. Das Verfahren ist somit gesetzlich klar geregelt, aber mit jährlichem Aufwand verbunden.

Was am Ende übrig bleibt

Der Vorteil hat einen Preis in Form von administrativem Aufwand und Stempelabgabe. Wie aus den Vorgaben der Eidgenössischen Steuerverwaltung zu den Stempelabgaben hervorgeht, beträgt die Umsatzabgabe beim Kauf oder Verkauf eines Fonds mit ausländischem Domizil 0,15 Prozent, während Fonds mit Schweizer Domizil nur mit 0,075 Prozent belastet werden. Dieser Aufschlag trifft den US-ETF und den irischen UCITS-ETF jedoch gleichermassen, weil beide ausländisch domiziliert sind; im direkten Vergleich der beiden Varianten spielt die Stempelabgabe deshalb keine Rolle und fiele nur gegenüber einem Fonds mit Schweizer Domizil an. Wer das DA-1-Formular nicht einreicht, verschenkt den Quellensteuervorteil dauerhaft. Hinzu kommt bei US-Wertschriften die Schweizer Sicherungssteuer in Form des zusätzlichen Steuerrückbehalts USA, der über das Formular R-US 164 oder direkt über das DA-1 zurückgeholt werden muss. Schwer wiegt bei US-domizilierten ETFs zudem ein weiterer Punkt: Sie gelten als US-Vermögenswerte und können für in der Schweiz ansässige Anleger eine US-Nachlasssteuer auslösen, von der irische ETFs nicht betroffen sind. Das Nachlasssteuerabkommen zwischen der Schweiz und den USA mildert dieses Risiko, hebt es aber nicht vollständig auf.

Der vielzitierte Steuervorteil des US-ETF ist damit eher Mythos als Selbstläufer. Der Erwerb über Schweizer Broker im Execution-only-Geschäft ist zwar gesetzlich gedeckt, doch für ETFs auf US-Aktien ist der irische UCITS-ETF in den meisten Fällen die effizientere Wahl. Er reduziert die Quellensteuer automatisch auf Fondsebene, erspart dem Anleger das jährliche DA-1-Verfahren und löst keine US-Nachlasssteuer aus. Der US-domizilierte ETF kann sich vor allem bei tiefen laufenden Kosten und grosser Produktauswahl lohnen, verlangt aber die konsequente und fristgerechte Rückforderung über das DA-1 und bleibt mit dem Nachlasssteuer-Risiko behaftet. Für die meisten Schweizer Privatanleger mit US-Aktien-Fokus ist der irische UCITS-ETF deshalb die einfachere und in der Gesamtbilanz meist günstigere Variante.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.ch