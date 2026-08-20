Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel im Plus

Um 09:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.08 Prozent höher bei 5’470.79 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.070 Prozent fester bei 5’470.50 Punkten, nach 5’466.67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’471.74 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’467.60 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der STOXX 50 bereits um 0.796 Prozent zurück. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 20.07.2026, den Stand von 5’370.00 Punkten. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 5’164.41 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Wert von 4’615.02 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10.36 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 4’674.85 Punkte.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 0.73 Prozent auf 19.30 GBP), National Grid (+ 0.61 Prozent auf 11.86 GBP), BAT (+ 0.56 Prozent auf 41.19 GBP), AstraZeneca (+ 0.53 Prozent auf 121.14 GBP) und Novartis (+ 0.44 Prozent auf 127.68 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen SAP SE (-1.70 Prozent auf 182.74 EUR), Rio Tinto (-1.14 Prozent auf 73.04 GBP), Intesa Sanpaolo (-1.12 Prozent auf 6.79 EUR), Deutsche Telekom (-0.79 Prozent auf 28.95 EUR) und BP (-0.76 Prozent auf 5.35 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die HSBC-Aktie aufweisen. 754’531 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 594.237 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch