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20.08.2026 17:58:09
Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch
Der STOXX 50 kam am Abend nicht vom Fleck.
Am Donnerstag beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 5’466.93 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.070 Prozent höher bei 5’470.50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’466.67 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’443.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’472.35 Einheiten.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.866 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5’370.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der STOXX 50 5’164.41 Punkte auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Wert von 4’615.02 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10.28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Punkten.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2.39 Prozent auf 5.52 GBP), BAT (+ 1.59 Prozent auf 41.61 GBP), Rio Tinto (+ 1.57 Prozent auf 75.04 GBP), Roche (+ 1.20 Prozent auf 371.80 CHF) und RELX (+ 1.05 Prozent auf 25.87 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1.58 Prozent auf 28.72 EUR), Airbus SE (-1.49 Prozent auf 204.90 EUR), Rheinmetall (-1.41 Prozent auf 1’162.20 EUR), Richemont (-1.35 Prozent auf 182.95 CHF) und Rolls-Royce (-1.32 Prozent auf 14.99 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 26’247’091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 594.237 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen
Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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