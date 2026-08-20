Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 -0.1%  SPI 20’199 -0.1%  Dow 53’024 -0.8%  DAX 25’983 -0.4%  Euro 0.9345 0.4%  EStoxx50 6’422 -0.4%  Gold 4’510 -0.3%  Bitcoin 58’286 5.5%  Dollar 0.8006 0.4%  Öl 93.0 1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Moderna44811242Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktie im Fokus: CTS Eventim mit starkem Wachstum und bestätigtem Ausblick
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Schaeffler-Aktie fester: Autozulieferer bündelt Kräfte mit CATL aus China für Batteriesysteme
Sika-Aktie schwächer: Hybridanleihe über 1 Milliarde Euro am Markt platziert
Suche...
Plus500 Depot

BP Aktie 844183 / GB0007980591

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

STOXX 50-Marktbericht 20.08.2026 17:58:09

Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch

Stabiler Handel in Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels um seinen Schlusskurs vom Mittwoch

Der STOXX 50 kam am Abend nicht vom Fleck.

Roche
369.10 CHF 0.57%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag beendete der STOXX 50 den Handel nahezu unverändert (plus 0.00 Prozent) bei 5’466.93 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0.070 Prozent höher bei 5’470.50 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5’466.67 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’443.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5’472.35 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0.866 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, lag der STOXX 50 bei 5’370.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der STOXX 50 5’164.41 Punkte auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 20.08.2025, den Wert von 4’615.02 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 10.28 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 2.39 Prozent auf 5.52 GBP), BAT (+ 1.59 Prozent auf 41.61 GBP), Rio Tinto (+ 1.57 Prozent auf 75.04 GBP), Roche (+ 1.20 Prozent auf 371.80 CHF) und RELX (+ 1.05 Prozent auf 25.87 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Deutsche Telekom (-1.58 Prozent auf 28.72 EUR), Airbus SE (-1.49 Prozent auf 204.90 EUR), Rheinmetall (-1.41 Prozent auf 1’162.20 EUR), Richemont (-1.35 Prozent auf 182.95 CHF) und Rolls-Royce (-1.32 Prozent auf 14.99 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die BP-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 26’247’091 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 594.237 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die BP-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.56 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4375 18.09.2026 149457218
Long 12.4628 19.03.2027 154868618
Long 922.25 18.09.2026 159012812
Typ Hebel Verfall Valor
Short 12.1349 17.12.2027 159436229
Short 461.125 18.12.2026 149457577
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4375 11.98 157975416
Long 11.5281 7.05 159012666
Long 14.6389 5.19 159013323
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.378 11.85 153255253
Short 9.7079 8.69 152365193
Short 20.4944 3.31 152125364
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 6 -41.73 129024514
Long 10 -10.37 123630198
Long 12 -20.93 154259675
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Rio Tinto plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.08.26 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.26 BP Buy UBS AG
05.08.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.08.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
04.08.26 BP Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Commerzbank mit Rekordgewinn – und jetzt kommt UniCredit!
12:57 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
12:36 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
11:40 UBS Logo UBS KeyInvest: Schweizer Aktien – Rückenwind aus der Wirtschaft/Freeport-McMoRan / Newmont – Gold und Kupfer im Doppelpack
09:35 Marktüberblick: Dollar unter Druck – Edelmetalle haussieren
08:49 Pharma-Schwergewichte erneut gefragt
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’888.91 19.98 S3PBUU
Short 15’199.93 13.83 S3CBQU
Short 15’790.75 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’368.16 20.08.2026 17:30:19
Long 13’718.95 19.71 SMBH3U
Long 13’399.08 13.83 SYBVIU
Long 12’841.63 8.99 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Massiver Kurssprung bei der Moderna-Aktie: Entscheidende Studienphase für Krebsimpfstoff sorgt für Euphorie
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Bitcoin steigt auf den höchsten Stand seit Anfang Juni
Warum der Franken zu Euro und US-Dollar anzieht
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Moderna-Aktie explodiert um 177 %: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Top-Rankings

Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
So hat Carl Icahn im zweiten Quartal 2026 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Das 2. Quartal brachte reichlich Bewegung in das Portfolio von Soros Fund Management. Während So ...
Bildquelle: VCG/VCG via Getty Images
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
STOXX 50 5’460.88 -0.11%