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BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026

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20.08.2026 12:50:38

BioNTech (ADRs) Buy

BioNTech
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aus der erfolgreichen Phase-III-Studie zum Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck & Co lassen sich laut Analyst Akash Tewari keine unmittelbaren Rückschlüsse für Biontech ziehen. Dennoch sieht er aber weiterhin gute Chancen für das Mainzer Unternehmen im Bereich Krebsimpfstoffe, wie er am Donnerstag schrieb./ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
Unternehmen:
BioNTech (ADRs) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 138.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 113.12 		Abst. Kursziel*:
21.99%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 113.09 		Abst. Kursziel aktuell:
22.03%
Analyst Name::
Akash Tewari 		KGV*:
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12:50 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
04.08.26 BioNTech Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 BioNTech Buy Jefferies & Company Inc.
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