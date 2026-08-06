BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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BioNTech (ADRs) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 138 US-Dollar auf "Buy" belassen. Aus der erfolgreichen Phase-III-Studie zum Melanom-Impfstoff von Moderna und Merck & Co lassen sich laut Analyst Akash Tewari keine unmittelbaren Rückschlüsse für Biontech ziehen. Dennoch sieht er aber weiterhin gute Chancen für das Mainzer Unternehmen im Bereich Krebsimpfstoffe, wie er am Donnerstag schrieb./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2026 / 20:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 138.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 113.12
|
Abst. Kursziel*:
21.99%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 113.09
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.03%
|
Analyst Name::
Akash Tewari
|
KGV*:
-
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