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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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02.06.2026 08:55:10

Rio Tinto Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rio Tinto von 6900 auf 7400 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Liam Fitzpatrick verwies in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zu einer Expertenrunde auf die akute Marktknappheit bei Aluminium./rob/ajx/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
74.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
95.09 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
82.25 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
-
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