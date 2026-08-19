Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’318 0.1%  SPI 20’162 -0.1%  Dow 53’343 -0.2%  DAX 26’128 -0.8%  Euro 0.9396 -0.1%  EStoxx50 6’468 -1.0%  Gold 4’343 0.2%  Bitcoin 52’065 -1.0%  Dollar 0.8102 -0.3%  Öl 91.6 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Samsung und SK hynix rutschen ab: Schwacher US-Handel und Anleihe-Sorgen belasten Chipwerte
Bayer-Aktie: Dürre-Sommer wird zur Belastungsprobe - und zur Chance
Burckhardt Compression-Aktie: Stellenabbau geplant
Emmi-Aktie: Weiteres Wachstum im ersten Halbjahr
DocMorris-Aktie: Operativer Verlust nimmt deutlich ab
Suche...
ETF Sparplan

Walmart Aktie 984101 / US9311421039

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Ausblick auf Kennzahlen 19.08.2026 07:01:07

Ausblick: Walmart legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Walmart legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Das prognostizieren Analysten für die Walmart-Bilanz.

Walmart
94.03 CHF 1.45%
Kaufen Verkaufen

Walmart wird am 20.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 34 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,741 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Walmart in dem im Juli abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 186,62 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 177,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 40 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,90 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,73 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 38 Analysten von durchschnittlich 752,06 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 713,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Walmart-Aktie gibt dennoch nach: Starkes Wachstum trotzt Konjunktursorgen
So viel Gewinn hätte ein Investment in Walmart von vor 10 Jahren eingebracht

Bildquelle: Niloo / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung

Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Walmart

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten