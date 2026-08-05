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Kursverlauf 05.08.2026 12:26:14

Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu

Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu

Der SLI verbucht am Mittwochmittag Zuwächse.

Richemont
196.00 CHF -0.03%
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Um 12:08 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.31 Prozent höher bei 2’322.91 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.591 Prozent auf 2’329.36 Punkte an der Kurstafel, nach 2’315.68 Punkten am Vortag.

Bei 2’333.98 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’322.74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SLI mit 2’313.18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’094.07 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 1’967.60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.99 Prozent zu. 2’333.98 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 6.94 Prozent auf 68.72 CHF), Amrize (+ 1.58 Prozent auf 42.35 CHF), VAT (+ 1.31 Prozent auf 634.60 CHF), Galderma (+ 1.20 Prozent auf 177.05 CHF) und Nestlé (+ 1.17 Prozent auf 81.60 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Richemont (-1.74 Prozent auf 192.45 CHF), Holcim (-1.23 Prozent auf 72.28 CHF), UBS (-1.06 Prozent auf 42.96 CHF), Kühne + Nagel International (-0.50 Prozent auf 201.00 CHF) und Swisscom (-0.48 Prozent auf 618.50 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’008’569 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303.710 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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