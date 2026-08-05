Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Kursverlauf
|
05.08.2026 12:26:14
Handel in Zürich: SLI-Börsianer greifen zu
Der SLI verbucht am Mittwochmittag Zuwächse.
Um 12:08 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.31 Prozent höher bei 2’322.91 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.591 Prozent auf 2’329.36 Punkte an der Kurstafel, nach 2’315.68 Punkten am Vortag.
Bei 2’333.98 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 2’322.74 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der SLI bereits um 1.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SLI mit 2’313.18 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, lag der SLI-Kurs bei 2’094.07 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 05.08.2025, den Stand von 1’967.60 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.99 Prozent zu. 2’333.98 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1’915.56 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 6.94 Prozent auf 68.72 CHF), Amrize (+ 1.58 Prozent auf 42.35 CHF), VAT (+ 1.31 Prozent auf 634.60 CHF), Galderma (+ 1.20 Prozent auf 177.05 CHF) und Nestlé (+ 1.17 Prozent auf 81.60 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Richemont (-1.74 Prozent auf 192.45 CHF), Holcim (-1.23 Prozent auf 72.28 CHF), UBS (-1.06 Prozent auf 42.96 CHF), Kühne + Nagel International (-0.50 Prozent auf 201.00 CHF) und Swisscom (-0.48 Prozent auf 618.50 CHF).
Diese SLI-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1’008’569 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303.710 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.53 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Richemont
|
16:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Freitagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
12:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Mittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
09:29
|Richemont Aktie News: Richemont am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Richemont-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
06.08.26
|SLI aktuell: SLI-Anleger greifen zu (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Amrize am 05.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’337.47
|0.37%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.