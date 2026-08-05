Mittwochshandel in Zürich: SMI am Mittwochmittag in der Gewinnzone

Im SMI geht es im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.08 Prozent aufwärts auf 14’474.28 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.668 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.351 Prozent auf 14’514.00 Punkte an der Kurstafel, nach 14’463.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’472.47 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 14’545.09 Punkten.

SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0.702 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14’424.24 Punkte. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, wurde der SMI auf 13’052.17 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, bewegte sich der SMI bei 11’858.33 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9.26 Prozent nach oben. Bei 14’656.05 Punkten erreichte der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’053.51 Zählern.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Amrize (+ 1.58 Prozent auf 42.35 CHF), Nestlé (+ 1.17 Prozent auf 81.60 CHF), Sika (+ 1.00 Prozent auf 192.40 CHF), Geberit (+ 0.79 Prozent auf 560.80 CHF) und Logitech (+ 0.69 Prozent auf 87.50 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Richemont (-1.74 Prozent auf 192.45 CHF), Holcim (-1.23 Prozent auf 72.28 CHF), UBS (-1.06 Prozent auf 42.96 CHF), Kühne + Nagel International (-0.50 Prozent auf 201.00 CHF) und Swisscom (-0.48 Prozent auf 618.50 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SMI auf. 1’008’569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 303.710 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch