Gewinne in Zürich: So entwickelt sich der SLI am Nachmittag

Um 15:41 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0.55 Prozent stärker bei 2’328.32 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.591 Prozent auf 2’329.36 Punkte an der Kurstafel, nach 2’315.68 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2’319.86 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2’333.98 Punkten lag.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der SLI bereits um 1.41 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bewegte sich der SLI bei 2’313.18 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 05.05.2026, den Wert von 2’094.07 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.08.2025, lag der SLI-Kurs bei 1’967.60 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.24 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’333.98 Punkten. Bei 1’915.56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Sandoz (+ 6.19 Prozent auf 68.24 CHF), Partners Group (+ 2.18 Prozent auf 732.80 CHF), Sika (+ 1.71 Prozent auf 193.75 CHF), Amrize (+ 1.54 Prozent auf 42.33 CHF) und Roche (+ 1.40 Prozent auf 362.70 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-2.42 Prozent auf 84.80 CHF), Richemont (-1.17 Prozent auf 193.55 CHF), Kühne + Nagel International (-1.01 Prozent auf 199.95 CHF), Holcim (-0.90 Prozent auf 72.52 CHF) und UBS (-0.90 Prozent auf 43.03 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3’004’826 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 303.710 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Partners Group-Aktie mit 6.53 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch