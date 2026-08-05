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Kursverlauf 05.08.2026 15:58:17

Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Nachmittag

Handel in Zürich: So entwickelt sich der SMI am Nachmittag

Der SMI gewinnt am dritten Tag der Woche an Fahrt.

Logitech
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Der SMI tendiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0.42 Prozent stärker bei 14’523.30 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1.668 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SMI 0.351 Prozent stärker bei 14’514.00 Punkten, nach 14’463.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’466.40 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’545.09 Zählern.

SMI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 1.04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der SMI-Kurs 14’424.24 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, erreichte der SMI einen Wert von 13’052.17 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 11’858.33 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 9.63 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’656.05 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Partners Group (+ 2.18 Prozent auf 732.80 CHF), Sika (+ 1.71 Prozent auf 193.75 CHF), Amrize (+ 1.54 Prozent auf 42.33 CHF), Roche (+ 1.40 Prozent auf 362.70 CHF) und Swiss Re (+ 1.33 Prozent auf 137.15 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Logitech (-2.42 Prozent auf 84.80 CHF), Richemont (-1.17 Prozent auf 193.55 CHF), Kühne + Nagel International (-1.01 Prozent auf 199.95 CHF), Holcim (-0.90 Prozent auf 72.52 CHF) und UBS (-0.90 Prozent auf 43.03 CHF).

Welche SMI-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’004’826 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 303.710 Mrd. Euro im SMI den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.56 zu Buche schlagen. Mit 6.53 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4281 17.12.2027 139789170
Long 12.4529 18.12.2026 153812578
Long 423.4 18.09.2026 151031452
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.3 18.12.2026 155830635
Short 11.4432 18.09.2026 155830633
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.4281 10.81 158464403
Long 12.0971 5.50 159435840
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.5138 11.38 156945484
Short 9.6227 6.68 157230293
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.06 124331619
Long 8 -12.56 152125108
Long 12 -8.40 152365681
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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