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25.11.2026 16:29:00
Richemont Aktie News: Richemont am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Richemont gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Richemont-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 170,00 CHF.
Das Papier von Richemont gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 170,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'730 Punkten liegt. Die Richemont-Aktie sank bis auf 169,40 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 174,45 CHF. Bisher wurden via SIX SX 288'601 Richemont-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 202,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Richemont-Aktie damit 15,92 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 127,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Richemont-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Richemont-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,30 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Richemont 3,30 CHF aus.
Die kommende Q4 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.05.2027 veröffentlicht. Am 19.05.2028 wird Richemont schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2028 präsentieren.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem Richemont-Gewinn in Höhe von 7,77 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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