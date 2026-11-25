Der SLI bewegte sich im SIX-Handel letztendlich um 0.42 Prozent leichter bei 2’351.58 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.800 Prozent auf 2’380.30 Punkte an der Kurstafel, nach 2’361.40 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2’387.32 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2’351.03 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 0.382 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 2’325.30 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, notierte der SLI bei 2’324.19 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 2’062.45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9.33 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2’443.50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1’915.56 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Amrize (+ 2.41 Prozent auf 34.86 CHF), Lindt (+ 2.22 Prozent auf 8’505.00 CHF), Schindler (+ 1.44 Prozent auf 295.00 CHF), Holcim (+ 1.42 Prozent auf 74.32 CHF) und Nestlé (+ 1.01 Prozent auf 87.15 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-4.09 Prozent auf 469.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-3.18 Prozent auf 63.36 CHF), Givaudan (-2.32 Prozent auf 4’002.00 CHF), Richemont (-2.15 Prozent auf 168.40 CHF) und Julius Bär (-1.92 Prozent auf 61.42 CHF).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SLI auf

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’017’922 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 347.723 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Julius Bär-Aktie präsentiert mit 10.40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch