Der SMI notierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0.47 Prozent leichter bei 14’664.92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.708 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SMI 0.877 Prozent stärker bei 14’863.09 Punkten, nach 14’733.89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14’909.18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’664.92 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang ein Plus von 0.565 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 14’462.36 Punkten auf. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, bei 14’525.29 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der SMI 12’771.63 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 10.70 Prozent aufwärts. Bei 15’272.42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SMI-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Amrize (+ 2.41 Prozent auf 34.86 CHF), Holcim (+ 1.42 Prozent auf 74.32 CHF), Nestlé (+ 1.01 Prozent auf 87.15 CHF), Swiss Re (+ 0.72 Prozent auf 153.70 CHF) und Geberit (+ 0.72 Prozent auf 588.00 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-3.18 Prozent auf 63.36 CHF), Givaudan (-2.32 Prozent auf 4’002.00 CHF), Richemont (-2.15 Prozent auf 168.40 CHF), Logitech (-1.88 Prozent auf 81.34 CHF) und UBS (-1.39 Prozent auf 36.80 CHF).

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 5’017’922 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 347.723 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.36 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch