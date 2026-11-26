Um 09:28 Uhr ging es für das Richemont-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 172,35 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'807 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Richemont-Aktie bisher bei 173,10 CHF. Mit einem Wert von 171,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44'986 Richemont-Aktien.

Bei 202,20 CHF erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Richemont-Aktie mit einem Kursplus von 17,32 Prozent wieder erreichen. Bei 127,20 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Richemont-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,30 EUR ausgeschüttet werden.

Am 14.05.2027 werden die Q4 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2028 rechnen Experten am 19.05.2028.

Experten taxieren den Richemont-Gewinn für das Jahr 2027 auf 7,77 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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