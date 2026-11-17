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Vor zwei Wochen konnte Larry Fink seinen 74. Geburtstag feiern. Nicht nur altersmässig dürfte sich der CEO und Mitgründer von Blackrock längst in den Ruhestand verabschieden. Auch finanziell ist Fink gut abgesichert: Forbes taxiert sein Vermögen auf 1.4 Milliarden US-Dollar. Und doch wirkt der Chef des weltgrössten Vermögensverwalters motivierter und agiler denn je. Sei es am Weltwirtschaftsforum in Davos, während seiner TV-Auftritte oder bei der Vorlage von Unternehmenszahlen: Fink wird nicht müde, die Stärken der globalen Ökonomie und die daraus resultierenden Chancen für langfristig agierende Investoren zu betonen. Mit Blackrock schöpft der wohl mächtigste Mann der Wall Street aus eben diesem Wechselspiel Milliardengewinne.

Im Sog des Börsenbooms

Der jüngste Zwischenbericht des Finanzkonzerns untermauert diese These. Von Juli bis September 2026 verdiente Blackrock unterm Strich knapp 1.66 Milliarden US-Dollar – ein Viertel mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Basis für diesen und künftige Erfolge sind die hohen Mittelzuflüsse. Blackrock sammelte im Berichtsquartal 205 Milliarden US-Dollar ein. Annähernd zwei Drittel davon entfielen auf iShares, die Sparte für ETFs. In Summe verwaltete der Konzern von Juli bis September durchschnittlich knapp 15.5 Billionen Dollar. Im selben Zeitraum des Vorjahres bewegten sich die Assets under Management rund 2.5 Milliarden Dollar tiefer.

Investoren reagierten begeistert auf das Zahlenwerk: In den Wochen nach der Vorlage haussierte die Blackrock-Aktie und kletterte auf ein Allzeithoch. Die getrübte Börsenstimmung ging also (zunächst) an dem Assetmanager vorbei. Die Zweifel am KI-Boom haben die Wall Street, und hier vor allem das Technologiesegment, aus dem Tritt gebracht. Einen weiteren Bremsklotz stellen die notorisch hohe Inflation respektive die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Straffung durch das Fed im Dezember dar.

Wachsender Kapitalbedarf

Dem Berufsoptimisten Fink ist nicht bang. „Die fundamentalen Marktbedingungen sind stark und gut untermauert“, erklärte im Rahmen der Ergebnispräsentation. Ausserdem verwies der CEO darauf, dass Blackrock sich nun in der saisonal stärksten Phase des Geschäftsjahres bewege. Fink zufolge nimmt der Kapitalbedarf quer durch die Weltwirtschaft zu. „Blackrock spielt eine immer wichtigere Rolle dabei, wie dieses Kapital investiert und verwaltet wird“, ergänzte er. Insofern stehen die Chancen gut, dass der Branchenriese weiterhin viel Geld einsammeln kann und die Gebühreneinnahmen entsprechend sprudeln.

Kurzfristig betrachtet bietet sich die Blackrock-Aktie als Wette auf eine Jahresendrally an der Wall Street und darüber hinaus an. Aus charttechnischer Sicht ist der Weg nach oben jedenfalls frei. Mit den jüngsten Avancen hat der knapp 200 Milliarden Dollar schwere Large Cap den Widerstand im Bereich von 1'150 Dollar aus dem Weg geräumt. Auf die runde Marke von 1'200 Dollar hat Leonteq den Strike für einen Call-Warrant fixiert. Insofern bewegt sich Blackrock am Geld. Bis zum Verfall im kommenden März geht es für den Basiswert darum, den Ausübungspreis soweit wie möglich zu übertreffen. Momentan zeigt der Optionsschein einen Hebel von 13.7.

Die Risiken dieses Trades liegen auf der Hand: Ausbremsen könnte Blackrock vor allem eine stärkere Korrektur an den Börsen. Gefahr droht, wenn die Skepsis gegenüber dem Megatrend KI weiter zunimmt oder die US-Notenbank die Zügel im Dezember stärker als ohnehin erwartet strafft.

Trading Idee Blackrock Basiswert Blackrock Produktgattung Call Warrant Investmentrichtung Long Emittent Leonteq ISIN / Valor CH1572848591/157284859 Laufzeit 19. März 2027 Stand 17.11.26 08:55 Uhr Kurs Hebelprodukt 0.75 Franken Strike 1'200 USD Ratio 100.00 Hebel 13.74 Zeitwert 0.7319 Franken Stop-Loss 0.45 Franken Ziel 1.10 Franken (47%)

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