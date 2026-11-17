CAC 40 998033 / FR0003500008
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17.11.2026 15:58:09
Verluste in Paris: CAC 40 verbucht nachmittags Abschläge
Derzeit ziehen sich die Börsianer in Paris zurück.
Am Dienstag bewegt sich der CAC 40 um 15:40 Uhr via Euronext 1.08 Prozent schwächer bei 8’261.58 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.506 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.415 Prozent auf 8’317.32 Punkte an der Kurstafel, nach 8’352.00 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’244.09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’317.91 Punkten erreichte.
CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 7’956.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’579.60 Punkten. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 17.11.2025, einen Stand von 8’119.02 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0.810 Prozent zu. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Zählern markiert.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 294’555 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240.001 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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