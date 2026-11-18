Am 18.11.2023 wurde die Renault-Aktie via Börse PAR wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Renault-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 35.56 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 281.215 Renault-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Renault-Papiers auf 27.67 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7’781.21 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments -22.19 Prozent.

Insgesamt war Renault zuletzt 8.07 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch