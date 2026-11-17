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17.11.2026 12:26:10
Handel in Paris: CAC 40 präsentiert sich schwächer
Der CAC 40 bewegt sich am Dienstagmittag im Minus.
Um 12:09 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.81 Prozent schwächer bei 8’283.98 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2.506 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.415 Prozent auf 8’317.32 Punkte an der Kurstafel, nach 8’352.00 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des CAC 40 lag heute bei 8’259.85 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 8’317.91 Punkten erreichte.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, betrug der CAC 40-Kurs 7’956.70 Punkte. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der CAC 40 8’579.60 Punkte auf. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 17.11.2025, mit 8’119.02 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.08 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 218’767 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 240.001 Mrd. Euro weist die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus
In diesem Jahr weist die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 auf. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.84 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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