Visa erweitert Programm für KI-gesteuerte Zahlungen

Künftig sollen nicht mehr nur Menschen im Internet einkaufen, sondern auch KI-Assistenten selbstständig Produkte bestellen und bezahlen können. Der Kreditkartenkonzern Visa bereitet sein Bezahlsystem auf solche Einkäufe durch Künstliche Intelligenz (KI) vor.

Dazu weitet Visa sein europäisches Programm "Agentic Ready" auf Händler und Zahlungsdienstleister aus, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Nach mehr als 40 europäischen Banken beteiligen sich nun auch Zahlungsdienstleister wie Adyen, Mollie, Nexi und der in der Schweiz stark vertretene französische Konzern Worldline. Insgesamt machen mehr als 85 Unternehmen mit.

KI-Assistenten sollen Einkäufe selbstständig bezahlen

Die Idee dahinter: Konsumenten könnten künftig beispielsweise einen KI-Assistenten beauftragen, einen günstigen Flug zu suchen und diesen innerhalb eines vorgegebenen Budgets gleich zu buchen und zu bezahlen. Der Nutzer müsste den Kauf dann nicht mehr selbst auf der Website des Anbieters abschliessen.

Damit solche Zahlungen sicher funktionieren, müssen Händler und Banken unter anderem erkennen können, ob ein KI-Assistent tatsächlich im Auftrag eines Kunden handelt. Zudem gilt es, Betrug und unberechtigte Zahlungen zu verhindern. Im Rahmen des Programms sollen die beteiligten Unternehmen solche Bezahlvorgänge unter realen Bedingungen testen.

Vertrauen als Voraussetzung für Agentic Commerce

"Agentic Commerce gewinnt an Fahrt, das Fundament für den Durchbruch ist jedoch Vertrauen", wird Santosh Ritter, Country Manager Schweiz und Liechtenstein bei Visa, in der Mitteilung zitiert. Händler bräuchten Gewissheit darüber, mit wem sie interagieren, während Zahlungsdienstleister agentengesteuerte Bezahlvorgänge verlässlich und geschützt abwickeln können müssten.

Die Visa-Aktie notiert an der NYSE 0,4 Prozent tiefer bei 415,10 US-Dollar.

Zürich (awp)