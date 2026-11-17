CAC 40 998033 / FR0003500008
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17.11.2026 09:28:13
Verluste in Paris: CAC 40 verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste
Der CAC 40 gibt am Dienstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.
Um 09:11 Uhr verliert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.51 Prozent auf 8’309.21 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2.506 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 8’317.32 Zählern und damit 0.415 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (8’352.00 Punkte).
Der CAC 40 erreichte heute sein Tagestief bei 8’302.33 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’317.32 Punkten lag.
So bewegt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 7’956.70 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, stand der CAC 40 bei 8’579.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 8’119.02 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1.39 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7’505.27 Zählern.
CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19’111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LOréal mit 240.001 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.54 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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