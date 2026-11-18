CAC 40 998033 / FR0003500008
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18.11.2026 12:26:16
Minuszeichen in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags leichter
In Paris stehen die Signale am Mittwoch auf Stabilisierung.
Der CAC 40 verliert im Euronext-Handel um 12:09 Uhr 0.04 Prozent auf 8’213.32 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.502 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.009 Prozent auf 8’216.08 Punkte an der Kurstafel, nach 8’216.78 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8’199.96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’229.59 Punkten.
CAC 40 auf Jahressicht
Auf Wochensicht gab der CAC 40 bereits um 2.05 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Wert von 7’956.70 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’509.36 Punkten auf. Der CAC 40 wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Stand von 7’967.93 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.221 Prozent nach oben. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Punkten.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 298’893 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 239.442 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.54 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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