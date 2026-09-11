Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursverlauf
|
11.09.2026 09:28:15
Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels freundlich
Der CAC 40 knüpft am Freitag an seine Vortagesgewinne an.
Um 09:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.56 Prozent höher bei 8’161.94 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.445 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.523 Prozent auf 8’159.23 Punkte an der Kurstafel, nach 8’116.76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8’157.35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’166.35 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1.34 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der CAC 40 bei 8’714.94 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8’200.80 Punkten gehandelt. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 7’823.52 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0.406 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 19’990 Aktien gehandelt. Mit 202.779 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.82 zu Buche schlagen. Mit 7.75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
12:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis tendiert am Mittag nordwärts (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis steigt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels freundlich (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse Paris in Rot: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Stellantis Aktie News: Stellantis büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Handel: So performt der CAC 40 am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Stellantis
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|Stellantis Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|26.05.26
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.26
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Stellantis Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Stellantis Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|22.09.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|01.08.25
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.24
|Stellantis Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Stellantis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’164.74
|0.59%
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.