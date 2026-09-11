Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Start des Freitagshandels freundlich

Um 09:10 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.56 Prozent höher bei 8’161.94 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.445 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.523 Prozent auf 8’159.23 Punkte an der Kurstafel, nach 8’116.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8’157.35 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’166.35 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der CAC 40 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 1.34 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, stand der CAC 40 bei 8’714.94 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der CAC 40 mit 8’200.80 Punkten gehandelt. Der CAC 40 stand noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 7’823.52 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0.406 Prozent zurück. Das CAC 40-Jahreshoch liegt aktuell bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 19’990 Aktien gehandelt. Mit 202.779 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.82 zu Buche schlagen. Mit 7.75 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch