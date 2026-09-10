Starker Wochentag in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Mittag steigen

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 12:08 Uhr um 0.20 Prozent stärker bei 8’172.79 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.494 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.159 Prozent auf 8’169.65 Punkte an der Kurstafel, nach 8’156.67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 8’157.40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’190.08 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 1.21 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, lag der CAC 40 noch bei 8’726.03 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 10.06.2026, einen Stand von 8’161.83 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wurde der CAC 40 mit 7’761.32 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.274 Prozent abwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Punkten.

Welche CAC 40-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 313’115 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209.817 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.85 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch