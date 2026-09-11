Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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11.09.2026 15:58:15
Freundlicher Handel in Paris: Anleger lassen CAC 40 am Freitagnachmittag steigen
Mit dem CAC 40 geht es am Freitag aufwärts.
Am Freitag legt der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0.96 Prozent auf 8’194.49 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.445 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.523 Prozent auf 8’159.23 Punkte an der Kurstafel, nach 8’116.76 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 8’207.71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 8’140.80 Einheiten.
So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang Verluste von 0.946 Prozent. Der CAC 40 verzeichnete vor einem Monat, am 11.08.2026, den Stand von 8’714.94 Punkten. Der CAC 40 wurde vor drei Monaten, am 11.06.2026, mit 8’200.80 Punkten bewertet. Der CAC 40 lag noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, bei 7’823.52 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0.009 Prozent nach unten. Bei 8’755.03 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten registriert.
Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 172’966 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 202.779 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Blick
Im CAC 40 präsentiert die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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