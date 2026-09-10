Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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10.09.2026 17:58:16
Börse Paris in Rot: CAC 40 notiert zum Handelsende im Minus
Der CAC 40 notierte am vierten Tag der Woche im negativen Bereich.
Am Donnerstag bewegte sich der CAC 40 via Euronext letztendlich 0.49 Prozent leichter bei 8’116.76 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.494 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0.159 Prozent stärker bei 8’169.65 Punkten, nach 8’156.67 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der CAC 40 bei 8’190.08 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8’114.00 Punkten.
CAC 40 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verlor der CAC 40 bereits um 1.89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’726.03 Punkte. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 8’161.83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’761.32 Punkten.
Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.957 Prozent ein. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 622’078 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 209.817 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die CAC 40-Titel auf
In diesem Jahr verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.69 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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