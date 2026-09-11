Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’651 1.1%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9466 0.3%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’357 0.9%  Bitcoin 63’261 1.4%  Dollar 0.8161 0.4%  Öl 104.5 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Wie viel Anleger mit einem Investment in SHIBA INU von vor 5 Jahren verloren hätten
So viel Gewinn hätte ein Chainlink-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
CZs Krypto-Tipp: Das rät der Binance-Chef Einsteigern jetzt
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?
Suche...

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 11.09.2026 17:58:15

Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels fester

Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels fester

Der CAC 40 verbuchte letztendlich Zuwächse.

Pernod Ricard
56.43 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen

Der CAC 40 erhöhte sich im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0.78 Prozent auf 8’179.77 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.445 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.523 Prozent auf 8’159.23 Punkte an der Kurstafel, nach 8’116.76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’207.71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’140.80 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1.12 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’714.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’200.80 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7’823.52 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0.188 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 337’882 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202.779 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.82 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Pernod Ricard S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
29.05.26 Pernod Ricard Neutral UBS AG
29.05.26 Pernod Ricard Neutral UBS AG
16.04.26 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
16.04.26 Pernod Ricard Sector Perform RBC Capital Markets
16.04.26 Pernod Ricard Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Oracle nach Zahlen: KI-Cloud explodiert – aber zu welchem Preis?
09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’655.78 13.74 S4IBZU
Short 15’185.55 8.98 SLBZ3U
SMI-Kurs: 13’775.27 11.09.2026 17:30:17
Long 13’232.37 19.63 S2BJ7U
Long 12’918.34 13.60 SRDBIU
Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 37/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 37/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
CAC 40 8’179.77 0.78%