Aufschläge in Paris: CAC 40 zum Ende des Freitagshandels fester

Der CAC 40 erhöhte sich im Euronext-Handel zum Handelsschluss um 0.78 Prozent auf 8’179.77 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.445 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.523 Prozent auf 8’159.23 Punkte an der Kurstafel, nach 8’116.76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’207.71 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’140.80 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1.12 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’714.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, betrug der CAC 40-Kurs 8’200.80 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, erreichte der CAC 40 einen Wert von 7’823.52 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 0.188 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’505.27 Punkten verzeichnet.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 337’882 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 weist die LOréal-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 202.779 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.82 zu Buche schlagen. Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch