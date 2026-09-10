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CAC 40-Performance im Fokus 10.09.2026 09:28:16

Zuversicht in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Zuschläge

Zuversicht in Paris: CAC 40 verbucht zum Start Zuschläge

Der CAC 40 knüpft derzeit an seine Vortagesgewinne an.

Stellantis
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Der CAC 40 gewinnt im Euronext-Handel um 09:10 Uhr 0.23 Prozent auf 8’175.77 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.494 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0.159 Prozent auf 8’169.65 Punkte an der Kurstafel, nach 8’156.67 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’178.57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’167.79 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Beginn der Woche fiel der CAC 40 bereits um 1.17 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’726.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’161.83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, notierte der CAC 40 bei 7’761.32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 0.237 Prozent zurück. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 27’875 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 209.817 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der CAC 40-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.85 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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