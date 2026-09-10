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Marktbericht 10.09.2026 15:58:18

Schwacher Handel: So performt der CAC 40 am Donnerstagnachmittag

Schwacher Handel: So performt der CAC 40 am Donnerstagnachmittag

Der CAC 40 zeigt sich aktuell mit negativen Notierungen.

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Am Donnerstag bewegt sich der CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext 0.22 Prozent schwächer bei 8’138.57 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.494 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0.159 Prozent stärker bei 8’169.65 Punkten in den Handel, nach 8’156.67 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8’115.81 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 8’190.08 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang einen Verlust von 1.62 Prozent. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 10.08.2026, bei 8’726.03 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 8’161.83 Punkten auf. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 10.09.2025, bei 7’761.32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0.691 Prozent abwärts. Der CAC 40 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Punkte.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 537’330 Aktien gehandelt. Mit 209.817 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.69 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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