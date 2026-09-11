Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693
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11.09.2026 12:26:16
Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Freitagmittag Gewinne
Mit dem CAC 40 geht es aufwärts.
Um 12:08 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.61 Prozent auf 8’165.87 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.445 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.523 Prozent auf 8’159.23 Punkte an der Kurstafel, nach 8’116.76 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’167.94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’140.80 Zählern.
CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf
Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 1.29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’714.94 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 8’200.80 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 7’823.52 Punkten bewertet.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0.358 Prozent nach unten. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. 7’505.27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 58’710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202.779 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.
CAC 40-Fundamentaldaten im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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