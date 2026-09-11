Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’780 0.3%  SPI 19’458 0.2%  Dow 52’578 1.0%  DAX 25’545 0.7%  Euro 0.9467 0.3%  EStoxx50 6’319 0.8%  Gold 4’370 1.2%  Bitcoin 64’204 2.9%  Dollar 0.8159 0.3%  Öl 104.7 -2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Novartis1200526Roche149905998Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
KI-ETFs im Aufschwung: Lohnt sich das Risiko für Anleger?
Oracle-Aktie wenig bewegt: Umsatz- und Gewinnplus - Umsatzerwartungen übertroffen
Suze Orman zur SpaceX-Aktie: Diese Timing-Falle kostete Investoren Rendite
Adobe-Aktie kaum verändert: Vorsichtiger Umsatzausblick
Suche...

Pernod Ricard Aktie 508063 / FR0000120693

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

CAC 40-Kursverlauf 11.09.2026 12:26:16

Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Freitagmittag Gewinne

Freundlicher Handel: CAC 40 verbucht am Freitagmittag Gewinne

Mit dem CAC 40 geht es aufwärts.

Stellantis
4.40 CHF 2.32%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr erhöht sich der CAC 40 im Euronext-Handel um 0.61 Prozent auf 8’165.87 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.445 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.523 Prozent auf 8’159.23 Punkte an der Kurstafel, nach 8’116.76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’167.94 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’140.80 Zählern.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der CAC 40 bereits um 1.29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 8’714.94 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Wert von 8’200.80 Punkten. Der CAC 40 wurde vor einem Jahr, am 11.09.2025, mit 7’823.52 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0.358 Prozent nach unten. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. 7’505.27 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 58’710 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 202.779 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

CAC 40-Fundamentaldaten im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Pernod Ricard S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Stellantis

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.08.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
07.08.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
03.08.26 Stellantis Neutral UBS AG
30.07.26 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:42 SMI-Talfahrt hält an
09:29 Marktüberblick: Deutsche Börse gesucht
08:18 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Trendlinie im Fokus
10.09.26 Logo WHS EZB erhöht die Zinsen: DAX bricht 25.500 – Nasdaq vor 29.000!
10.09.26 Oktoberfest: Hopfen, Hendl und die Frage nach dem nächsten Schluck Wachstum
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’710.89 13.67 SJUBNU
Short 15’232.39 8.98 SOOB1U
SMI-Kurs: 13’779.54 11.09.2026 17:18:39
Long 13’283.23 19.63 SOB7MU
Long 12’985.33 13.81 SDFBZU
Long 12’436.66 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Novartis-Aktie stark: Grossaktionär fordert nach Rückschlägen Veränderungen im Verwaltungsrat
Morning Briefing - International
Nach EZB-Entscheid: Dow schlussendlich leichter -- SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
UBS-Aktie schwächer: Fonds-Vertriebsgesellschaft in China wird geschlossen
Overweight-Note für Siemens Healthineers-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Kaufsignale für Wachstumsaktien wie NVIDIA, Micron & SpaceX mehren sich - kommt jetzt die grosse Wende?
Porsche-Aktie tiefer: Bugatti-Rimac-Deal bringt Milliardensumme ein

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/37: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/37. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
KW 36: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
CAC 40 8’175.52 0.72%