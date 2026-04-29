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RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97

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29.04.2026 12:09:17

RELX Overweight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3095 Pence auf "Overweight" belassen. Eine Übernahme von Doctrine würde das Geschäft mit Rechtsinformationen in Frankreich antreiben, schrieb Nick Dempsey am Dienstagabend in seinem Kommentar. Er sieht darin eine "logische Bereicherung des Angebots"./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
30.95 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
26.40 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
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