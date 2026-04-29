RELX Aktie 3632181 / GB00B2B0DG97
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29.04.2026 12:09:17
RELX Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3095 Pence auf "Overweight" belassen. Eine Übernahme von Doctrine würde das Geschäft mit Rechtsinformationen in Frankreich antreiben, schrieb Nick Dempsey am Dienstagabend in seinem Kommentar. Er sieht darin eine "logische Bereicherung des Angebots"./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 21:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RELX PLC (ex Reed Elsevier) Overweight
|
Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
30.95 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
30.84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
26.40 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Nick Dempsey
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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