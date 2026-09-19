|Optimistische Prognose
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19.09.2026 03:24:32
Bitwise-CIO Hougan: Bitcoin könnte bis 2035 auf 1,3 Millionen Dollar steigen
Ein Vermögensverwalter mit Milliarden im Bitcoin-Geschäft nennt eine Marke, die den meisten Anlegern utopisch erscheint, "relativ einfach".
- Bitwise-CIO Matt Hougan hält 1,3 Millionen Dollar bis 2035 für erreichbar
- Er sieht auch 100'000 Dollar noch in diesem Jahr als realistisches Ziel
- Null Prozent Bitcoin im Depot nennt er inzwischen eine Fehlallokation
in einem Interview mit CoinDesk bekräftigt Bitwise-CIO Matt Hougan sein Kursziel von 1,3 Millionen US-Dollar für Bitcoin bis 2035 und bezeichnet die Marke als "relativ einfach" erreichbar. Schon in diesem Jahr traut er der Ur-Kryptowährung eine Rückkehr über 100'000 US-Dollar zu.
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Fehlallokation ohne Bitcoin im Depot
Ein klassisches 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen sei im Kern eine hundertprozentige Wette auf die Fiat-Währung, argumentiert Hougan. Wer null Prozent Bitcoin halte, gehe damit inzwischen eine Fehlallokation ein. Als Alternative bringt er eine Verschiebung hin zu einer 60/35/5-Aufteilung ins Spiel, bei der ein Teil der Anleihequote in Bitcoin wandert. Seine eigene Strategie kombiniert den Coin mit KI-Aktien: Eine Position soll profitieren, falls die USA aus ihrer Verschuldung herauswachsen, die andere, falls stattdessen Inflation die Schulden entwertet.
Das Fundament für 1,3 Millionen US-Dollar beim Bitcoin
Sein Kursziel für 2035 leitet Hougan aus Bitwises langfristigen Kapitalmarktannahmen ab: Gelingt es Bitcoin, rund ein Viertel des wachsenden globalen Marktes für Wertaufbewahrungsmittel zu erobern, der bislang von Gold und Staatsanleihen dominiert wird, ergibt sich daraus die Zielmarke.
Grosse institutionelle Adressen als Bitcoin-Treiber
Für die nächsten zehn Jahre erwartet Hougan, dass vor allem Pensionskassen, Stiftungsvermögen, Versicherer und Staatsfonds Kapital in Bitcoin lenken und damit Unternehmenskäufer wie Strategy als Nachfragetreiber ablösen. Diese Institutionen verwalten nach seinen Angaben weltweit zwischen 100 und 200 Billionen US-Dollar, schon eine Allokation von einem Prozent würde daher erhebliche Summen bewegen, zumal Spot-Bitcoin-ETFs den Zugang für diese Anlegergruppe inzwischen erleichtern.
100'000 US-Dollar-Marke als Wegweiser
Ob die kurzfristige Vorhersage aufgeht, zeigt sich noch in diesem Jahr: Nähert sich der Bitcoin-Kurs tatsächlich wieder der Marke von 100'000 US-Dollar, wäre das aus Hougans Sicht ein erster Beleg für die längerfristige These bis 2035.
Thomas Zoller, Redaktion finanzen.ch
Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.
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