RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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RATIONAL Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Sector Perform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
680.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
661.00 €
|
Abst. Kursziel*:
2.87%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
664.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2.41%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
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