Hypoport Aktie 3521872 / DE0005493365
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10.08.2026 16:32:44
Ziele stehen: Hypoport hält an Jahresausblick fest - Aktie fällt
Hypoport will im zweiten Halbjahr weitere Marktanteile gewinnen und setzt vor allem auf ein saisonal starkes viertes Quartal.
Hypoport erwartet für 2026 einen Rohertrag von mindestens 280 Millionen Euro und ein EBIT von 40 bis 55 Millionen Euro, nach 266 Millionen Euro Rohertrag und 33 Millionen Euro EBIT im Vorjahr.
Im ersten Halbjahr stieg das EBIT auf 19,3 Millionen Euro von 16,0 Millionen im Vorjahr. Der Rohertrag legte um 5 Prozent auf 138 Millionen Euro zu. Vorläufige Zahlen hatte Hypoport schon Ende Juli genannt. Unter dem Strich verdiente Hypoport im ersten Halbjahr 13 Millionen Euro, 26 Prozent mehr als im Vorjahr.
"Die geopolitischen Spannungen des ersten Halbjahres könnten bei einer Fortsetzung das Marktumfeld im zweiten Halbjahr noch negativ beeinflussen", sagte Vorstandschef Ronald Slabke. "Jedoch werden wir, wie schon im ersten Halbjahr, Marktanteile gewinnen und durch das Wachstum der letzten noch verlustreichen Gesellschaften positive Impulse für das Konzern-EBIT erzielen."
Die Hypoport-Aktie verliert im XETRA-Handel zwischenzeitlich 0,91 Prozent auf 87,00 Euro.
DJG/mgo/hab
DOW JONES
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