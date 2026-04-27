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QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0

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28.04.2026 07:48:01

QIAGEN Equal Weight

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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Qiagen vorläufigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 44 US-Dollar auf "Equal Weight" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikanbieter habe enttäuscht, und der gesenkte Ausblick sei keine Überraschung, schrieb Luke Sergott in einer Einschätzung vom Montagabend. Die neuen Ziele enthielten zwar immer noch Risiken, erschienen aber deutlich besser erreichbar./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 22:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 22:43 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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