QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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QIAGEN Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Qiagen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 38 US-Dollar belassen. Der Diagnostikspezialist plane einen automatisierten Workflow für Tuberkulose-Tests sowie ein KI-gestütztes Tool zur Risikostratifizierung, schrieb Luke Sergott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schätzt die daraus resultierenden Potenziale, wartet aber auf weitere Belege für den klinischen Nutzen und eine Verbesserung der Patienten-Compliance./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Equal Weight
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
28.41 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
28.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
Luke Sergott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu QIAGEN N.V.
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|Barclays Capital beurteilt QIAGEN-Aktie mit Equal Weight (finanzen.ch)
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|08:40
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
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|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|08:40
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
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|DZ BANK
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Deutsche Bank AG
|28.04.26
|QIAGEN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:40
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|07.05.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|QIAGEN Equal Weight
|Barclays Capital
|28.04.26
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|14.04.26
|QIAGEN Equal Weight
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