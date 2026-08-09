Ausblick: Barrick Mining gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Barrick Mining wird am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,16 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 78,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 CAD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 42,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,09 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,24 Milliarden CAD aus.

21 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,13 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,09 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 30,48 Milliarden CAD, gegenüber 23,55 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch