QIAGEN Aktie 151884699 / NL0015002SN0
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10.08.2026 10:01:44
Deutsche Bank AG beurteilt QIAGEN-Aktie mit Buy
Die QIAGEN-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen zum zweiten Quartal von 43 auf 47 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate belegten eine operative Verbesserung des Diagnostikspezialisten, schrieb Jan Koch in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Die unter den Erwartungen liegenden Prognose für das laufende dritte Quartal seien eher auf eine vorsichtige Haltung des Managements zurückzuführen, nicht auf eine Verschlechterung des operativen Geschäfts.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der QIAGEN-Aktie zur Zeit der Analyse
Um 09:45 Uhr wies die QIAGEN-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2.7 Prozent auf 37.45 EUR nach oben. Im heutigen Handel wurden bisher 53’701 QIAGEN-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 8.4 Prozent abwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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