Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit dem PVA TePla-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 21.44 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das PVA TePla-Papier investiert hätte, befänden sich nun 4.664 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 25.11.2026 auf 23.04 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 107.46 EUR wert. Damit wäre die Investition 7.46 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 511.32 Mio. Euro. Das PVA TePla-IPO fand am 21.06.1999 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die PVA TePla-Aktie bei 10.70 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch