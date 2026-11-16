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PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

23.88
CHF
0.31
CHF
1.31 %
12:36:08
BRXC
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16.11.2026 11:24:37

PVA TePla Buy

PVA TePla
23.88 CHF 1.31%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Im Messtechnik-Bereich stehe nun nicht mehr die Neukundengewinnung im Fokus, sondern die Zufriedenheit der vorhandenen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen am Rande der SEMICON Europa. Das Management habe klargestellt, dass die Ziele für 2028 in diesem Bereich alleine mit ihnen zu erreichen seien./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24.48 € 		Abst. Kursziel*:
104.25%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
25.86 € 		Abst. Kursziel aktuell:
93.35%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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