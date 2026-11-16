PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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PVA TePla Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für PVA Tepla auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Im Messtechnik-Bereich stehe nun nicht mehr die Neukundengewinnung im Fokus, sondern die Zufriedenheit der vorhandenen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu Gesprächen am Rande der SEMICON Europa. Das Management habe klargestellt, dass die Ziele für 2028 in diesem Bereich alleine mit ihnen zu erreichen seien./rob/ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:25 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24.48 €
|
Abst. Kursziel*:
104.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
25.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
93.35%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
13.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Ende des Freitagshandels in Rot (finanzen.ch)
|
13.11.26
|EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: So steht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert im Minus (finanzen.ch)
|
13.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
12.11.26
|EQS-PVR: PVA TePla AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
12.11.26
|Schwacher Handel: TecDAX gibt am Donnerstagnachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu PVA TePla AG
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|23.80
|0.94%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:53
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|11:49
|
UBS AG
Brenntag Neutral
|11:47
|
Warburg Research
pbb Buy
|11:46
|
Warburg Research
Bechtle Buy
|11:44
|
Warburg Research
CANCOM Hold
|11:44
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Assicurazioni Generali Buy
|11:43
|
JP Morgan Chase & Co.
Bechtle Neutral