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Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

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PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

25.12
CHF
0.34
CHF
1.37 %
16:00:08
BRXC
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09.11.2026 13:26:05

PVA TePla Buy

PVA TePla
25.11 CHF 1.36%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für PVA Tepla mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Buy" belassen. Gustav Froberg äußerte sich am Freitag verwundert, dass sich Investoren des SDax-Mitglieds weiterhin auf die kurzfristigen Geschäfte konzentrierten. Schließlich habe das Unternehmen das laufende Jahr wiederholt als Übergangs- und Investitionsjahr bezeichnet. Der Auftragseingang übertreffe weiterhin die Erwartungen. Er glaubt daher an das Erreichen der mittelfristigen Umsatzziele, die deutlich über dem Konsens lägen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
46.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
27.08 € 		Abst. Kursziel*:
69.87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67.52%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06.11.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
05.11.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
14.10.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
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