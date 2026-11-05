PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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PVA TePla Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Zahlen für das dritte Quartal von 48 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er bleibe angesichts der beschleunigten Auftragsentwicklung im Metrologie-Geschäft und der für mehrere Jahre guten Kundensichtbarkeit optimistisch gestimmt, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verbessere sich die Nachfrage im Bereich Material Solutions. Am Bewertungsmodell nahm er nur kleinere Anpassungen vor./mis/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
|
Unternehmen:
PVA TePla AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
29.26 €
|
Abst. Kursziel*:
60.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
78.03%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
15:58
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.ch)
|
10:02
|TecDAX-Wert PVA TePla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PVA TePla-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: TecDAX verliert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: SDAX liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
07:00
|EQS-News: PVA TePla mit wiederholt starkem Auftragseingang (EQS Group)
Analysen zu PVA TePla AG
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:37
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|PVA TePla AG
|24.16
|-11.41%
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|14:42
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|14:33
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