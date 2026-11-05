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PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006

24.16
CHF
-3.11
CHF
-11.41 %
16:27:58
BRXC
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05.11.2026 13:37:16

PVA TePla Buy

PVA TePla
24.17 CHF -11.36%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Zahlen für das dritte Quartal von 48 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er bleibe angesichts der beschleunigten Auftragsentwicklung im Metrologie-Geschäft und der für mehrere Jahre guten Kundensichtbarkeit optimistisch gestimmt, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem verbessere sich die Nachfrage im Bereich Material Solutions. Am Bewertungsmodell nahm er nur kleinere Anpassungen vor./mis/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PVA TePla AG Buy
Unternehmen:
PVA TePla AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
29.26 € 		Abst. Kursziel*:
60.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
26.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
78.03%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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