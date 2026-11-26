Am Donnerstag erhöht sich der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA um 1.78 Prozent auf 3’828.91 Punkte. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 543.232 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.665 Prozent auf 3’786.88 Punkte an der Kurstafel, nach 3’761.86 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’830.36 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 3’786.82 Einheiten.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.548 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’056.47 Punkten auf. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 26.08.2026, den Wert von 4’019.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, lag der TecDAX bei 3’528.42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.65 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 4.48 Prozent auf 80.68 EUR), JENOPTIK (+ 4.39 Prozent auf 32.84 EUR), Infineon (+ 4.22 Prozent auf 42.62 EUR), SMA Solar (+ 4.22 Prozent auf 43.98 EUR) und PVA TePla (+ 4.17 Prozent auf 24.00 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil EVOTEC SE (-2.83 Prozent auf 2.48 EUR), United Internet (-0.57 Prozent auf 24.30 EUR), QIAGEN (+ 0.11 Prozent auf 45.12 EUR), freenet (+ 0.40 Prozent auf 24.80 EUR) und Drägerwerk (+ 0.49 Prozent auf 122.80 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 552’917 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214.599 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Die TeamViewer-Aktie weist mit 4.62 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8.12 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch