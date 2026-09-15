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15.09.2026 12:26:19
Börse Frankfurt in Rot: So bewegt sich der MDAX mittags
Der MDAX sinkt aktuell.
Am Dienstag verbucht der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0.27 Prozent auf 30’973.19 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 352.144 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.161 Prozent schwächer bei 31’007.02 Punkten, nach 31’057.16 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’779.23 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31’007.02 Zählern.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’464.39 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 32’582.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der MDAX auf 30’469.96 Punkte taxiert.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.021 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Salzgitter (+ 3.52 Prozent auf 52.90 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1.85 Prozent auf 82.70 EUR), PUMA SE (+ 1.43 Prozent auf 22.02 EUR), HENSOLDT (+ 1.41 Prozent auf 77.94 EUR) und thyssenkrupp (+ 1.33 Prozent auf 15.21 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen LANXESS (-5.43 Prozent auf 13.24 EUR), DEUTZ (-3.82 Prozent auf 11.82 EUR), DWS Group GmbH (-3.26 Prozent auf 72.65 EUR), Evonik (-2.95 Prozent auf 17.43 EUR) und TUI (-2.01 Prozent auf 6.52 EUR).
MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im MDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 945’878 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 40.084 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.15 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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