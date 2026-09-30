Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’912 -0.2%  SPI 19’722 -0.2%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’399 0.1%  Euro 0.9459 0.0%  EStoxx50 6’320 0.3%  Gold 4’185 0.1%  Bitcoin 69’370 -0.7%  Dollar 0.8333 -0.1%  Öl 102.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Monatsverlust von mehr als sechs Prozent droht
ams-OSRAM-Aktie: Rückkauf von Wandelanleihe soll Verbindlichkeiten senken
Santhera-Aktie: Umsatz mehr als verdoppelt – Verlust deutlich reduziert
DroneShield-Aktie im Rally-Modus: Neuer US-Rahmenvertrag - Signal für Anleger?
EvoNext-Aktie: Bilanz enttäsucht - Zusammenschluss mit Ascend bis Jahresende angestrebt
Suche...
ETF Sparplan
Bewerbungs-Tipps 30.09.2026 06:27:00

Diese Anlagen gehören in eine Bewerbung

Diese Anlagen gehören in eine Bewerbung

Anlagen sind ein wichtiger Bestandteil jeder Bewerbung. Während im Anschreiben und im tabellarischen Lebenslauf die wichtigsten Stationen des Bildungs- und Berufswegs nachvollzogen werden können, liefern die Anlagen die dafür nötigen Nachweise. Folgendes gilt es dabei zu beachten.

Mit dem richtigen und übersichtlichen Aufbau einer Bewerbung können beim Personaler wichtige Pluspunkte gesammelt werden. Dass die nötigen Anlagen in einer Bewerbung unerlässlich sind, ist sicherlich allgemein bekannt. Doch welche Auswahl soll getroffen werden und welche Details sollten beim Zusammenstellen nicht vernachlässigt werden?

Eigene Vorzüge herausstellen

Da die Bewerbung wie eine Art Aushängeschild für die eigene Person verstanden werden kann, sollten die Unterlagen, die dem Lebenslauf und dem Anschreiben hinzugefügt werden, die eigenen Vorzüge im Vergleich zu anderen Bewerbern unterstreichen. Aus diesem Grund ist es wichtig Zeugnisse, Referenzen von ehemaligen Arbeitgebern oder auch Nachweise von besonderen Kenntnissen etc. anzufügen. Die Reihenfolge sollte dabei einer leicht erkennbaren Logik folgen, etwa aktuellste Dokumente an erster Stelle oder ähnliches.

Bei der Auswahl der Anlagen sollte die Stellenausschreibung genau berücksichtigt werden. Welche Fertigkeiten und Kompetenzen wurden gefordert? Wurde in der Ausschreibung beispielsweise das Beherrschen der englischen Sprache gefordert, lohnt es sich, das erworbene Sprachzertifikat anzuhängen.

Auch privates Engagement darf gezeigt werden

Wenn sie über personalisierte Referenzen verfügen oder ehemalige Kunden bereit sind, Ihnen eine Empfehlung auszustellen, wird dies von Personalern auch gern gesehen. Darüber hinaus dürfen Sie gern auch ihr privates Engagement mithilfe der Anlagen unter Beweis stellen. Hier können alle möglichen Aktivitäten von Belang sein, weit über Ehrenämter hinausgehend. Allerdings sollte sich bei der Auswahl der Unterlagen auf die wichtigsten und aktuellsten beschränkt werden, auch da es bei den meisten Unternehmen Beschränkungen der hochzuladenden Dateigrösse gibt. Dabei genügen meist jeweils zwei bis drei Arbeitszeugnisse, Referenzen etc. als Nachweis über bestimmte Qualifikationen.

Form beachten

Auch wenn es um die Form der beigefügten Unterlagen geht, gibt es einige Dinge zu beachten. So hat sich bei Online-Bewerbungen ein gewisser Usus im Laufe der Jahre entwickelt. Dabei werden die Anlagen nicht als einzelne Dateien verschickt, sondern in einer PDF-Datei zusammengefasst, versandt. Auch von Zip-Dateien ist als Alternative abzusehen, da hier die Dateien ebenfalls einzeln aufgelistet werden und sich das Öffnen der Unterlagen für den Personaler damit verkompliziert.

Darüber hinaus sollten die Bewerbungsunterlagen, die einem potentiellen Arbeitgeber geschickt werden sollen, immer klar und verständlich benannt werden, sodass der Inhalt dem Bewerber immer leicht zugeordnet werden kann. Ein Anlagenverzeichnis ist mittlerweile eher unüblich.

Martina Köhler, Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tipps für die Karriere: Entspannte Strategien zum Joberfolg
Unzufrieden im Job? Diese Gründe sprechen für einen Wechsel
Zu gut für den Job - Wann sind Bewerber und Mitarbeiter überqualifiziert?

Bildquelle: Lisa S. / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Lindt&Sprügli-Aktie fällt unter 8'000 CHF: Wachstumseinbruch sorgt für erneut drastische Prognosesenkung
BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein
Crash am US-Aktienmarkt im Oktober? Warum die Anleger-Sorgen unbegründet sein könnten
Home Depot Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Home Depot
Kühne+Nagel: Doppelte Fantasie
Gerichtsstreit um Impfpatente: Bayer greift BioNTech, Pfizer, Moderna an - Aktien im Blick
Sandoz-Aktie mit Gewinnen: Generikakonzern eröffnet neues Produktionszentrum in Lendava
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
thyssenkrupp-Aktie dreht ins Minus: Strategiewechsel soll Stahlsparte profitabler machen

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.