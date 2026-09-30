Ericsson Aktie 614663 / SE0000108656
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30.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Demnächst wird Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.
Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) präsentiert in der voraussichtlich am 15.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,39 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Ericsson (Telefon LMEricsson) (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,34 SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 55,41 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,24 Milliarden SEK in den Büchern standen.
23 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,49 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,53 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 226,05 Milliarden SEK, gegenüber 236,68 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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