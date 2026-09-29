Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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29.09.2026 07:01:06
Ausblick: Micron Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Micron wird am Mittwoch nach US-Börsenschluss die Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Was Experten erwarten.
Micron Technology öffnet am 30.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal.
35 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 31,73 USD aus. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 2,83 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite erwarten 35 Analysten ein Plus von 353,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 51,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 43 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 73,85 USD aus, während im Fiskalvorjahr 7,59 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 44 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 130,23 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 37,38 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.ch
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