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Kursverlauf 26.08.2026 09:28:16

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 beginnt Handel in der Gewinnzone

Beim STOXX 50 lassen sich am Mittwoch erneut Gewinne beobachten.

Rolls-Royce
17.10 CHF 2.26%
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Um 09:11 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.08 Prozent auf 5’500.84 Punkte zu. In den Handel ging der STOXX 50 0.057 Prozent stärker bei 5’499.73 Punkten, nach 5’496.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’507.48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’499.73 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 0.335 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 5’429.15 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 26.05.2026, den Wert von 5’216.84 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4’562.45 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.97 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell UBS (+ 1.32 Prozent auf 43.79 CHF), Richemont (+ 0.94 Prozent auf 188.80 CHF), Airbus SE (+ 0.86 Prozent auf 206.35 EUR), UniCredit (+ 0.69 Prozent auf 84.50 EUR) und Rolls-Royce (+ 0.54 Prozent auf 15.38 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-2.50 Prozent auf 180.82 EUR), BP (-2.16 Prozent auf 5.17 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.46 Prozent auf 33.37 GBP), RELX (-0.69 Prozent auf 26.00 GBP) und Rheinmetall (-0.63 Prozent auf 1’111.20 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’493’720 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 574.196 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 6.98 zu Buche schlagen. Mit 6.45 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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