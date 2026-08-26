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Marktbericht 26.08.2026 12:26:15

Mittwochshandel in Europa: mittags Pluszeichen im STOXX 50

Mittwochshandel in Europa: mittags Pluszeichen im STOXX 50

In Europa stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

RELX
28.16 CHF -0.89%
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Am Mittwoch erhöht sich der STOXX 50 um 12:08 Uhr via STOXX um 0.05 Prozent auf 5’499.13 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0.057 Prozent höher bei 5’499.73 Punkten, nach 5’496.59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5’507.48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5’489.99 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der STOXX 50 bereits um 0.304 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 5’429.15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5’216.84 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 26.08.2025, den Wert von 4’562.45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10.93 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Richemont (+ 1.87 Prozent auf 190.55 CHF), UBS (+ 1.43 Prozent auf 43.84 CHF), Airbus SE (+ 1.20 Prozent auf 207.05 EUR), UniCredit (+ 0.98 Prozent auf 84.74 EUR) und Siemens (+ 0.93 Prozent auf 288.20 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen SAP SE (-3.76 Prozent auf 178.48 EUR), BP (-2.40 Prozent auf 5.16 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1.36 Prozent auf 33.41 GBP), RELX (-1.20 Prozent auf 25.87 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (-1.07 Prozent auf 87.04 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 6’411’722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 574.196 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com
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