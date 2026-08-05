Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus

Am Mittwoch notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.72 Prozent stärker bei 32’794.07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 358.137 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.338 Prozent stärker bei 32’670.09 Punkten in den Handel, nach 32’559.91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’827.33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’669.49 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1.76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der MDAX bei 32’994.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der MDAX bei 31’132.72 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 30’824.66 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.86 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 26’803.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell WACKER CHEMIE (+ 5.31 Prozent auf 95.25 EUR), Salzgitter (+ 2.82 Prozent auf 56.50 EUR), KION GROUP (+ 2.61 Prozent auf 41.70 EUR), Aurubis (+ 2.28 Prozent auf 193.00 EUR) und HENSOLDT (+ 2.01 Prozent auf 89.20 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.89 Prozent auf 78.00 EUR), TAG Immobilien (-0.92 Prozent auf 13.99 EUR), LEG Immobilien (-0.56 Prozent auf 52.90 EUR), HELLA GmbH (-0.56 Prozent auf 70.60 EUR) und Aroundtown SA (-0.45 Prozent auf 2.20 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 903’230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.909 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.36 Prozent.

Redaktion finanzen.ch