Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 53’983 0.2%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9338 -0.2%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’337 2.3%  Bitcoin 52’191 0.0%  Dollar 0.8076 -0.6%  Öl 83.2 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Swiss Re12688156Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So viel Verlust wäre bei einem SHIBA INU-Investment von vor 1 Jahr angefallen
So viel Verlust hätte ein Investment in Chainlink von vor 5 Jahren eingefahren
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
Suche...
ETF Sparplan

Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 05.08.2026 09:28:37

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus

Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Kursplus

Der MDAX setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Aroundtown
2.04 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

Am Mittwoch notiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.72 Prozent stärker bei 32’794.07 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 358.137 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.338 Prozent stärker bei 32’670.09 Punkten in den Handel, nach 32’559.91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’827.33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’669.49 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1.76 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, notierte der MDAX bei 32’994.37 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der MDAX bei 31’132.72 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 05.08.2025, bei 30’824.66 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 5.86 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 26’803.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell WACKER CHEMIE (+ 5.31 Prozent auf 95.25 EUR), Salzgitter (+ 2.82 Prozent auf 56.50 EUR), KION GROUP (+ 2.61 Prozent auf 41.70 EUR), Aurubis (+ 2.28 Prozent auf 193.00 EUR) und HENSOLDT (+ 2.01 Prozent auf 89.20 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.89 Prozent auf 78.00 EUR), TAG Immobilien (-0.92 Prozent auf 13.99 EUR), LEG Immobilien (-0.56 Prozent auf 52.90 EUR), HELLA GmbH (-0.56 Prozent auf 70.60 EUR) und Aroundtown SA (-0.45 Prozent auf 2.20 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 903’230 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.909 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.30 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.36 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten