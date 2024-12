ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Philips vor den am 11. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26,50 Euro auf "Neutral" belassen. Mit Blick auf das Schlussviertel 2024 stünden die Niederländer recht gut da, schrieb Analyst Graham Doyle in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. 2025 dürfte allerdings von unsicherheiten rund um das China-Geschäft geprägt sein./ag/ck;